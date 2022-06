In Sachen Kindergartenplanung hängt alles am Personal

Wer sich den rund 40-seitigen Kindergartenbedarfsplan durchliest, beneidet die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kita-Einrichtungen, bei der Stadtverwaltung und auch den Gemeinderat nicht. In vielen Zahlen und Fakten wird dort klar dargelegt, vor welchem Berg an Aufgaben alle Beteiligten im Betreuungsbereich stehen. So tut sich das finanzstarke Biberach im Vergleich zu anderen Kommunen zwar etwas leichter, durch Sanierungen, Erweiterungen und Neubauten zumindest den räumlichen Bedarf für Kindergärten zu schaffen.

Der Betrieb dieser Einrichtungen und die Wünsche vieler Eltern nach umfänglicheren Betreuungszeiten hängen allerdings am dafür notwendigen Personal. Diesen Faktor kann die Stadt nur sehr bedingt selbst beeinflussen. Denn wenn auf dem Markt keine Fachkräfte vorhanden sind, nützen auch eine bessere Bezahlung oder eine tolle Digitalausstattung des Kindergartens nichts. Die Prognosen im Personalbereich sehen für die nächsten Jahre leider düster aus. Ging es in früheren Jahren darum, mit möglichst vielen Betreuungsbausteinen möglichst viele Elternwünsche zu erfüllen, wird es in Zukunft darum gehen, den Standard einigermaßen zu halten, indem man bestimmte Angebote an einzelnen Standorten zusammenführt.

In all dem Negativen gibt es aber auch etwas Positives: Junge Menschen, die nach der Schule einen krisensicheren Job suchen, müssen nicht zwingend ein Ingenieursstudium absolvieren. Kindertagesbetreuung könnte ein lohnendes Ausbildungsfeld sein.