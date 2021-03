Kommentar zu möglichen Biberacher Öffnungsstrategien: Die Weichen sind gestellt

Nach dem Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen ist der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie nun auch im Südwesten beigelegt. Nach rund acht Stunden Verhandlung waren sich Arbeitgeber und Gewerkschaft am Dienstagabend einig, dem Pilotabschluss aus Nordrhein-Westfalen in wesentlichen Punkten zu folgen — etwa bei der Corona-Prämie für die Beschäftigten und einer zusätzlichen jährlichen Sonderzahlung, die alternativ als Ausgleich für Arbeitszeitreduzierungen genutzt werden kann.