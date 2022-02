Kommentar: Von Moll auf Dur umschalten

Teile des Einzelhandels und auch die Gastronomie sind von den Pandemie-Maßnahmen stark betroffen, keine Frage. Insofern ist es richtig, wenn sich ein Interessenverband wie die Werbegemeinschaft in Biberach auf die Hinterbeine stellt, sich für seine Mitgliedsbetriebe stark macht und Kritik an den nicht immer nachvollziehbaren Einschränkungen übt.

Das haben die Vertreter der Werbegemeinschaft in den vergangenen Monaten wiederholt getan, auch eindringlich nochmals bei der Versammlung am Dienstag.

Nachdem sich aber nun ein schrittweises Ende der Auflagen in den nächsten Wochen abzeichnet, ist es an der Zeit, die Tonalität von Moll auf Dur umzuschalten. Es braucht jetzt Konzepte, wie die Innenstadt nach Corona wieder neu belebt werden kann, es braucht aber auch Antworten, wie der Einzelhandel den vom Baubürgermeister angesprochenen Transformationsprozess gestalten will.

Dazu gehört die anstehende Diskussion um die Gestaltung der Innenstadt („Platz für alle“), dazu gehört auch der Umgang mit der digitalen Welt. Und letztlich gehört dazu auch, das Ganze mit Optimismus und dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Stärken anzugehen.