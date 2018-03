Kommentar: „Ketten wie DM fehlen in Biberach“

Einzelhändler zu sein, ist heutzutage nicht einfach. Früher reichte es, einen Laden zu haben, und die Kunden kamen und kauften. Heute ist das anders, die Konkurrenz schläft nicht – vor allem nicht, wenn es um den Onlinehandel geht.

Deshalb müssen sich die Händler für ihre Kunden noch mehr ins Zeug legen, ihnen ein Einkaufserlebnis bieten und kulanter sein als noch vor zehn Jahren. Nicht alle haben das verstanden. Dennoch: Über das Angebot in Biberach kann man sich nicht beschweren, man bekommt in Biberach alles, was man zum Leben braucht. Sogar einen Lebensmittelmarkt gibt es mitten in der Stadt. Der Branchenmix ist ausgewogen.

Was aber auf jeden Fall fehlt, sind große Ketten wie beispielsweise H & M, DM, Mango oder Zara. Die Frage ist nur, ob sich diese Ketten auch für eine Stadt in der Größe von Biberach interessieren.

Wie ausreichend sind die Einkaufsmöglichkeiten für die Biberacher? Schwäbische.de hat die Passanten dazu befragt.