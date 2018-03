Kommentar: Es ist eine Verbesserung notwendig

Formal scheint im geschilderten Fall zwar keine der zuständigen Stellen einen Fehler gemacht zu haben, dennoch bleibt ein schlechtes Gefühl, wenn man damit rechnen muss, dass einem bei einem derartigen zahnärztlichen Notfall am Freitagabend nicht mehr geholfen wird, sofern man nicht auf den Faktor Glück beim Telefonieren setzt. Hier ist eine Verbesserung notwendig.

Eine – möglicherweise naive – Lösung könnte zum Beispiel so aussehen: Wenn ein Zahnarzt-Notdienst im Landkreis aus Kostengründen schwierig erscheint, sollte die Rettungsleitstelle zumindest die Möglichkeit haben, schwere Zahnunfälle, wie den im Artikel geschilderten, an Zahnärzte oder Spezialkliniken im weiteren Umkreis, beispielsweise bis in den Raum Stuttgart, zu verweisen.

Diese Wege nehmen Betroffene in einem solchen Notfall sicher in Kauf, wenn sie wissen, dass ihnen geholfen wird. Das bedingt allerdings, dass der Leitstelle diese diensthabenden Stellen im weiteren Biberacher Umfeld auch bekannt sind.