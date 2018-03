Kommentar: „Es gehen auch Patienten“

Im Umfeld der Biberacher Klinik scheint gerade eine Art Aufbruchstimmung zu herrschen. Allerdings eine, die so manchem Patienten Sorgen bereitet.

Der Klinikneubau samt Ärztehaus ist für einige der Mediziner, die im Klinikumfeld schon seit Jahren ihre Praxen betreiben, nun offenbar der Zeitpunkt, auch die eigene berufliche Zukunft neu zu ordnen. Manche gehen, wie der Nuklearmediziner, ganz weg, andere lösen sich zumindest räumlich und organisatorisch von der Sana-Klinik. Damit gehen unter Umständen aber auch die Patienten.

Die Beweggründe der Ärzte sind vielschichtig: Der eine wird sich mit dem Klinikbetreiber vertraglich nicht einig, dem anderen ist es kurz vor dem Ruhestand zu riskant, viel Geld in eine komplett neue Praxis zu investieren. Gemeinsam ist ihnen aber, dass sie sich über die Jahre einen treuen Patientenstamm erarbeitet haben. Will die Sana diese Patienten auch künftig in die Praxen am neuen Klinikstandort holen, ist sie gefordert, dort für ein gutes Angebot zu sorgen.