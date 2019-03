Kommentar: Doppelstrukturen vermeiden

Dass sich rund 70 Bürger am Freitag und Samstag intensiv mit dem Thema Integration in Biberach auseinander gesetzt haben, ist toll. Lobenswert ist auch, dass dabei alle Generationen von der Jugend bis zu den Senioren vertreten waren, sowohl Einheimische als auch Zugezogene. Gut war, dass die Stadtverwaltung darauf achtete, dass sich die Runde nicht nur aus „üblichen Verdächtigen“ aus der Kommunalpolitik und der Flüchtlingsarbeit zusammensetzte, sondern ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen mit ihren Ideen zum Thema Integration zusammenführte. Man darf gespannt sein, was sich in den nächsten Monaten daraus entwickelt.

Achten sollten die Verantwortlichen darauf, dass dabei nicht zu viel Energie in Dinge gesteckt wird, die es so oder so ähnlich in Biberach bereits gibt. Bei der Präsentation am Samstag kam hin und wieder der Eindruck auf, dass in manchen Bereichen Doppelstrukturen entstehen könnten. Dies scheint auch manchen Teilnehmern aufgefallen zu sein. Der Information über bestehende Angebote im Bereich der Integration sollte deshalb ein hoher Stellenwert zukommen.