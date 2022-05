Kommentar: Bitte rege mitmachen!

Die Stadt Biberach bietet am Samstag eine ziemlich einfache Möglichkeit, Meinungen, Ideen, aber auch Kritik zur Gestaltung öffentlicher Plätze und Straßen in der Innenstadt loszuwerden. Wer sich schon immer mal zu Themen wie Parkplätze, mehr Grün, Erreichbarkeit, Spielplätzen und anderen Dingen äußern wollte – selten war es so leicht wie bei der Marktaktion. Das Gute: Was dort an Ideen und Vorschlägen genannt wird, erreicht die Kommunalpolitik und wird somit Bestandteil der Debatte und Entscheidung zu diesem Themenkomplex im Gemeinderat.

Allen Biberacherinnen und Biberachern und allen, die aus den Nachbargemeinden regelmäßig nach Biberach kommen, kann man deshalb nur zurufen: Bitte nutzt die Chance und beteiligt euch rege. Wer nicht mitmacht, darf hinterher nicht bruddeln, dass „die Politik“ einem eh nicht zuhört und entscheidet, wie sie will.

g.maegerle@schwaebische.de