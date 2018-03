Kommentar: „Biberach ist nicht Rothenburg“

Nein, Biberach wird nicht zur seelenlosen Betonklotzwüste. Wer sich unsere Fotogalerie mit Stadtansichten von den 60er- bis zu den 90er-Jahren anschaut, stellt fest, wie Biberach auch seine alte Bausubstanz wieder ansehnlich in Schuss gebracht hat.

Aber Biberach ist nicht Rothenburg ob der Tauber, und das kann auch nicht das Konzept sein. Die Stadt muss sich in ihrem Kern (behutsam) und an ihren Rändern (dort sicher stärker) verändern und Entwicklungen anpassen dürfen. Das hat sie im Übrigen auch in den vergangenen Jahrhunderten getan.

Dass es aber Initiativen wie das Stadtforum gibt, die genau hinschauen und auch mal unbequem sind, ist nur zu begrüßen.