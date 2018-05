„Komm“ macht Suchtprävention für junge Flüchtlinge

Heike Küfer, Suchtkoordinatorin des Landkreises Biberach, hat mit zwei Referenten ein Suchtpräventionsprogramm für junge Flüchtlinge initiiert.

Suchtprävention für Jugendliche ist ein Thema, für das sich der Kommunale Präventionspakt des Landkreises Biberach (Komm) seit vielen Jahren mit seinen Kooperationspartnern einsetzt. Da es landesweit kein geeignetes entsprechendes Programm für Geflüchtete gab, ist der Landkreis nun aktiv geworden. Das Pilotprojekt fand in Berufsvorbereitungsklassen der Karl-Arnold-Schule in Biberach statt.

Rund 20 junge Männer nahmen an dem Suchtpräventionsprogramm teil. Die Referenten Ellen Bartsch-Sontheimer und Helmut Sontheimer gingen darauf ein, wie Sucht entstehen kann, welche Auswirkungen sie hat und welche Strategien es gibt, auch in schwierigen Lebenslagen nicht in süchtiges Verhalten zu verfallen. Sie zeigten auch die gesundheitlichen und rechtlichen Folgen des Konsums von legalen und illegalen Drogen auf. Die Teilnehmer waren an dem Präventionsprogramm sehr interessiert und arbeiteten fleißig mit.