Kolpingsfamilie ehrt treue Mitglieder

Die Kolpingsfamilie Biberach hat am Kolpinggedenktag nach dem Gottesdienst in einer Feierstunde im Gemeindehaus Dreifaltigkeit langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Kolpingsfamilie geehrt. Willi Metzger ist seit 70 Jahren dabei.

Der Gottesdienst in der Biberacher Dreifaltigkeitskirche wurde von Pfarrvikar Paul Odoeme zelebriert und vom Katholischen Kirchenchor Biberach mit Norbert Borhauer musikalisch umrahmt. Die Kolpingfahne neben dem Altar machte auf den Kolpinggedenktag aufmerksam. Die stellvertretende Vorsitzende Emma Wieland zündete für die Verstorbenen je eine Kerze an.

Zur Zukunftssicherung des Kolpingwerks Deutschland fand in Stuttgart ein Regionalforum statt, wie der Vorsitzende Hermann Albrecht erläuterte. „Die Diskussionsbeiträge“, was die Zukunft bringe, „waren sehr unterschiedlich“. Dabei sei die Übertragung der Ideen von Adolf Kolping in die heutige Zeit der Tenor gewesen, so Albrecht. Das bedeute aber auch, „dass wir uns nicht jeder Strömung und Meinung“, die gerade vorherrsche, „anpassen“. „Wir dürfen Rückblick halten, aber uns nicht umdrehen“, befand der Vorsitzende.

Präses Pfarrer Wunibald Reutlinger und Albrecht zeichneten unter dem Beifall der 35 anwesenden Mitglieder langjährige Kolpingsbrüder mit der Ehrennadel und einer Urkunde des Kolpingwerks Köln aus. Für 70 Jahre wurde Willi Metzger und für 65 Jahre Heinrich Metzner geehrt. Beide waren verhindert. Eberhard Wieland erhielt die Ehrung für 60 Jahre Mitgliedschaft und Wolfgang Mast für 40 Jahre. Edith Braith sorgte am Klavier für die musikalische Umrahmung.