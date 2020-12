Kolpingsfamilie ehrt langjährige Mitglieder

Der Kolpinggedenktag ist bundesweit das jährliche Hochfest der Kolpingsfamilien. Coronabedingt hat die Biberacher Kolpingsfamilie den Gedenktag im kleinen Rahmen mit einem Festgottesdienst in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach gefeiert und langjährige Mitglieder geehrt.

Der Advent sei dieses Jahr eine wirklich stille Zeit, schrieben Kolpingvorstand Hermann Albrecht und Präses Pfarrer Wunibald Reutlinger in der Einladung zur Gedenkfeier. Doch sei es gerade das, „was wir in der erzwungenen Stille des Advents 2020 neu lernen und annehmen dürfen. Wir sind dieses Jahr auf eine andere Weise miteinander verbunden“. Adolph Kolping habe es so ausgedrückt: „Die Nöte der Zeit werden Euch lehren, was zu tun ist.“

Der Altarraum der St. Martinskirche war mit dem Biberacher Kolpingbanner geschmückt und Wunibald Reutlinger zelebrierte die Eucharistiefeier. Nach Gedanken zu Adolph Kolping sah Pfarrer Reutlinger, passend zum Nikolaustag, Paralellen zum Heiligen Nikolaus von Myra. Beide, Kolping und Nikolaus, hätten sich um die Armen gekümmert. Während Adolph Kolping in bescheidenen Verhältnissen aufwuchs und den Bedürftigen, vor allem den Handwerksgesellen half, verteilte Nikolaus, der auch unter der Christenverfolgung litt, sein geerbtes Vermögen unter den Notleidenden.

Am Ende des Gottesdienstes wurden langjährige Mitglieder geehrt: Für 65 Jahre Winfried Zirn, für 60 Jahre Kolpingvorsitzender Hermann Albrecht und Hans Mayer, für 40 Jahre Gertrud Aßfalg, Ingeborg Holzbrecher und die stellvertrtetende Vorsitzende Emma Wieland, für 25 Jahre Erich Henkel, Monika Henkel und Anna Lendle. Die Geehrten wurden mit einer Urkunde ausgezeichnet und erhielten ein Präsent.