Kolpingsfamilie Biberach zählt 77 Mitglieder

Die Kolpingsfamilie Biberach hat ihre Mitgliederversammlung wieder im Martinskeller abgehalten. Pandemiebedingt ist sie die Jahre vorher ins Gemeindezentrum St. Martin verlegt worden.

Seit der letzten Mitgliederversammlung im Oktober 2021, die wegen Corona verschoben werden musste, „ist nicht viel passiert“, erklärte Vorstand Hermann Albrecht gleich zu Beginn der Versammlung. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete Albrecht von der bundesweiten Kolping-Schuhsammelaktion „Mein Schuh tut gut!“. Corona zum Trotz habe sich die Kolpingsfamilie Biberach auch diesmal an der Sammelaktion beteiligt und 66 Paar Schuhe seien an das Kolpingwerk Deutschland verschickt worden.

Im Berichtsjahr 2021 haben vier Vorstandssitzungen stattgefunden und fünf Veranstaltungen wurden durchgeführt, so Hermann Albrecht. Der Mitgliederstand ist rückläufig: „Seit 2012 sind 53 Mitglieder verstorben“, erklärte Rudolf Eble im Bericht des Schriftführers. Zum Jahresende 2021 zählte die Kolpingsfamilie 77 Mitglieder, darunter 39 Frauen und 38 Männer.

Nachdem Kassenbericht von Sigrun Sproll bestätigte Dieter Maier der Versammlung eine geordnete Kassenführung. Maier und Peter Lenard hatten die Finanzen geprüft und wurden für weitere zwei Jahre als Kassenprüfer gewählt.

Die Bundesvereinigung des Kolpingwerkes Deutschland hat eine neue Beitragsordnung beschlossen. Diese macht eine Anpassung der Beiträge der einzelnen Kolpingsfamilien notwendig. Der Beitrag ist aufgeteilt in Verbandsbeitrag, Zustiftungsbeitrag und Ortsbeitrag. Den Ortsbeitrag legen die einzelnen Kolpingsfamilien selbst fest. Ehepaare zahlen künftig jährlich fünf Euro mehr. Dies hat die Mitgliederversammlung beschlossen. Der Anpassung der Satzung nach der Vorlage des Kolpingwerkes wurde ebenfalls zugestimmt.

In seinem Grußwort machte Präses Pfarrer Wunibald Reutlinger auf das Leitwort „leben teilen“ beim 102. Katholikentag in Stuttgart aufmerksam. Der Katholikentag sei ein Glaubenstreffen und ein Ort der Begegnung. „Leben teilen“ könne auch das Motto der Kolpingsfamilie sein. „Teilen bedeutet Freude und Leid miteinander zu teilen“, so Präses Reutlinger.