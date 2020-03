Kollision auf der Gegenfahrspur

Eine VW-Fahrerin ist am Sonntag in Biberach in den Gegenverkehr geraten. Das meldet die Polizei. Die 55-Jährige war gegen 19.15 Uhr von Biberach in Richtung Reute unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang geriet sie auf die Gegenfahrspur, auf der ihr eine 64-jährige Opel-Fahrerin entgegenkam. Die beiden Autos stießen zusammen, wodurch die Opel-Fahrerin und ihre 60-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Der Rettungsdienst brachte beide Frauen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf etwa 12 000 Euro.