Kolesch unter den besten Cafés

Das Biberacher Café Kolesch in der Gymnasiumstraße 24 ist zählt laut der Zeitschrift „Der Feinschmecker“ zu den besten 525 Cafés in Deutschland. Dies geht aus dem neu erschienen Taschenbuch „Die besten Cafés und Röstereien in Deutschland“ hervor. Die letzte Auflage davon war 2014 erschienen. Der Name Kolesch, so die Autoren, stehe seit Jahrhunderten für feines Handwek. Die Festtorten seien akkurate Kunstwerke. Besonders empfohlen werden der schwäbische Apfelkuchen sowie der Baumkuchen. Gelobt wird auch das ruhige Kaffeehaus-Ambieten unter Kronleuchtern.