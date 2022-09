Köhle holt sich den Titel – Glanzer wird Dritter

Die Biberacherin Noemi Köhle hat sich zum Abschluss der Tennis-Freiluftsaison bei den baden-württembergischen Jugendmeisterschaften den Titel in ihrer Altersklasse gesichert. Julian Glanzer wurde Dritter. Die Titelkämpfe der Tennisjugend wurden in Pfullingen und Reutlingen ausgetragen. Für dieses Turnier hatten sich die besten Jugendlichen aus dem Badischen Tennisverband (BTV) und dem Württembergischen Tennisbund qualifiziert.

Die zwölfjährige Biberacherin Noemi Köhle zeigte sich laut Mitteilung von der ersten Runde an in bestechender Form. Aufgrund der schlechten Wetterverhältnisse trat sie im ersten Spiel in der Halle an und gewann in zwei Sätzen gegen Lena Büchele (Aalener Sportallianz/6:2, 7:6). Die weiteren Matches fanden dann im Freien statt. Trotz kühlem und nassem Wetter konnte Köhle ihr aggressives und druckvolles Spiel durchziehen und bezwang so im Viertelfinale ihre Trainingspartnerin Polly Eichner (TV Biberach-Hühnerfeld) in zwei Sätzen. Und auch im Halbfinale war sie durch Denisa Grajdeanu (TC Leinfelden-Echterdingen), die aktuelle Nummer zwei im WTB, nicht zu stoppen.

Im Finale wartete dann Anastasia Vasylenko (TC Blau-Weiß Villingen) aus dem Badischen Tennisverband, die sich im anderen Halbfinale in zwei Sätzen gegen die Nummer eins der Setzliste durchgesetzt hatte. Auch hier gelang es Köhle, ihre druckvollen Schläge einzusetzen, und sie setzte sich souverän mit 6:3 und 6:1 durch.

Auch der ebenfalls zwölfjährige Biberacher Julian Glanzer spielte ein top Turnier. In den ersten beiden Runden gewann er sehr souverän gegen Vincent Selmeci (TC Urbach) und Mats Fischer (TC Rot-Weiß Achern). Im Halbfinale entwickelte sich laut Mitteilung ein packendes Match, in dem Glanzer bei sehr schwierigen äußeren Bedingungen immer wieder mit seinen stabilen Grundschlägen und seinem sehr gekonnten Winkelspiel glänzen konnte. Am Ende musste er aber eine knappe Niederlage (3:6, 6:7) gegen den späteren Turniersieger Lian Bienert (TC Schorndorf) hinnehmen, konnte sich aber letztlich über den dritten Platz freuen.

Für Köhle und Glanzer, die mittlerweile für den TC Ehingen antreten, aber beide noch regelmäßig bei ihrem Heimatclub TC Biberach trainieren, waren dies top Platzierungen und ein erfolgreicher Abschluss der Sandplatzsaison.