Koala-Kurs für Mamas und Babys

Einen Onlinekurs Koala, Yoga für Mamas mit Baby und Kleinkind mit Yogalehrerin Cornelia Schmid bietet der Landrrauenverband Biberach-Sigmaringen an. In der Vorankündigung heißt es: „Du möchtest nach Schwangerschaft und Geburt deines kleinen Schatzes fit werden? Ein neues Körpergefühl durch Yoga entwickeln?Und dabei Nähe zu deinem Kind aufbauen? Und vor allem deine Mitte, dein Beckenboden zu stärken. Denn Yoga für Mamas unterstützt deine Rückbildung.Diese einzigartige Kombination bietet dir Koala – Yoga für Mamas. Koala ist das Mama-Kind-Fitness-Programm, welches Elemente aus Yoga, Fitness, Meditation und gezieltes Beckenbodentraining vereint. Dein Kind darf für einen Teil der Trainingssequenzen eng an die Mamas gekuschelt im „Beutel“ dabei sein. Der Kurs startet am 10. Mai immer dienstags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Er dauert acht Wochen. Die Kursgebühren betragen 65 Euro. Anmeldung bei Doris Härle unter Telefon 07352 / 519 39 oder E-Mail LF-dorishaerle@t-online.de. Anmeldeschluss ist der 8. Mai.