Knifflige Aufgabe für SV Schemmerhofen

Keine leichte Auswärtsaufgabe sieht der Spielplan in der Fußball-Kreisliga A II für den SV Schemmerhofen vor. Beim SC Schönebürg können die Trauben hoch hängen (Anstoß: Donnerstag, 18.15 Uhr). Obwohl der SCS nach 3:1-Führung beim FC Wacker Biberach sich letztendlich mit einem 3:3 begnügen musste, bedarf es vom SVS einer konzentrierten Leistung, wenn er als Sieger die Heimreise antreten will. Schemmerhofen tat sich gegen die SF Bronnen am vergangenen Spieltag nicht leicht, aber am Ende stand ein 3:1-Erfolg.