Der Kneippverein sucht eine neue Führung. Das berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung hatte die Vorstandsvorsitzende Sabine Mayer-Bolte angekündigt, dass sie nach acht Jahren Anfang 2019 ihr Amt abgeben möchte. Bereits 2011 hatte bei dem Verein eine Verjüngung angestanden. Die Arbeit, des damals neu gegründeten Vorstandsteams, führte zu einer Verdoppelung der Mitglieder auf über 200. Das habe vor allem an den Angeboten und dem Gesamtprogramm des Vereins gelegen, so der Verein. Inzwischen sei es allerdings an der Zeit, frischen Wind in den Verein zu bringen, um das Naturheilverfahren am Leben zu erhalten. Kneipp sei aktuell wie eh und je, basierend auf den fünf Säulen Bewegung, Heilpflanzen, Ernährung, Wasseranwendungen und Lebensordnung. Der Kneippverein sei deshalb auf der Suche nach gesundheitsorientierten Menschen, die über den Tellerrand hinausdenken und sich in einem motivierten, kreativen Vorstandsteam einbringen. möchten Um die benötigten Grundkenntnisse zu erlangen, bietet der Verein Weiterbildungen an der Sebastian-Kneipp-Akademie an.

