Knappes Gut: Das kosten Bauplätze im Landkreis Biberach und in der Region

Zumindest die Urlaubsfliegerei soll am Bodensee-Airport in den kommenden Wochen wieder in Gang kommen - auch dank der neuen Mallorca-Flüge von Alba Star ab Ende Juli. Die Corona-Pause der vor allem für die Wirtschaft relevanten Verbindungen mit den Drehkreuzen Frankfurt und Istanbul wird hingegen noch eine Weile andauern.

Lufthansa plant, ab Mitte September wieder zwischen Friedrichshafen und Frankfurt zu fliegen, Istanbul-Flüge mit Turkish-Airlines sollen erst ab Frühjahr 2022 wieder buchbar sein.