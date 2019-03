Knappe Niederlage für die TG Biberach

Nach sieben Spielen ohne Niederlage haben sich die Württembergliga-Handballerinnen der TG Biberach wieder geschlagen geben müssen. Die knappe 25:26-Niederlage bei Aufstiegsaspirant HSG Fridingen/Mühlheim rückt angesichts einer starken kämpferischen Teamleistung allerdings in den Hintergrund.

Die Voraussetzungen waren für die TG nicht gerade die besten: Mit Nadja Nowack, Jenny Wagner, Lena Krais, Rebecca Kunz, Lissy Branz und Isabel Bart musste man auf zahlreiche Spielerinnen verzichten. Dazu fiel mit Daniela Ruf kurzfristig eine weitere Spielerin aus.

Nachdem Biberach schnell mit 0:2 in Rückstand lag, fing man sich und nahm den Kampf in der Sepp-Hipp-Halle an. Anne Münzer und Lara Kuhn sorgten für die ersten TG-Treffer. Die Abwehr vor der starken Torhüterin Fanni Farkas-Szebelledy wurde immer besser. Als Julia Wucherpfennig nach neun gespielten Minuten der 4:3-Führungstreffer gelang, wurde den Biberacherinnen langsam klar, dass Fridingen keinesfalls unschlagbar ist. Ganz im Gegenteil: Das Heimteam wirkte nervös, was auch an der fehlenden Unterstützung von den Rängen lag. Trotz vieler Zeitstrafen gegen die TG und zwischenzeitlichem 5:8-Rückstand wehrten die Gäste sich aufopferungsvoll und erkämpfte sich bis zur Pause ein 11:11-Unentschieden.

Den zweiten Durchgang begann Biberach aufgrund zweier Zeitstrafen zu viert, was Yvonne Schneider aber nicht davon abhielt, das 12:11 zu erzielen. Andrea Bretzel war nun im TG-Gehäuse und stand ihrer Vorgängerin in nichts nach. Wenig später sah Lara Kuhn die Rote Karte. Damit hatte Trainer Florian Nowack nur noch eine Einwechelspielerin. Die verbliebenen drei Rückraumspielerinnen mussten durchspielen. In der Folge geriet die TG wieder in Rückstand, vor allem wegen starker Würfe von Clara Frankenstein (13:16).

Doch auch das brachte die tapferen Biberacherinnen nicht aus dem Tritt, durch einen Treffer von Julia Wucherpfennig und drei Heber von Svenja Hardegger in Folge kämpfte man sich erneut heran (18:18). Nach einer Auszeit gelang Claudia Weiser der 21:19-Führungstreffer. Fünf Minuten vor dem Ende erzielte die toll spielende Jessica Haas das 24:22 und eine Überraschung lag in der Luft, doch drei Treffer von Caterina Schwarz drehten das Spiel. Yvonne Schneider gelang 1:30 Minuten vor Ende der Anschluss. 24 Sekunden vor dem Ende nahm Gästetrainer Frank Rohrmeier seine letzte Auszeit, die nochmals einen Ballverlust zur Folge hatte. Die anschließende zweite Welle konnten die Biberacherinnen aber nicht bis zum HSG-Gehäuse bringen und mussten sich somit mit 25:26 geschlagen geben. „Ich bin stolz auf alle zehn, die heute dabei waren. Wir haben aus den Voraussetzungen das beste gemacht und gezeigt, dass wir zurecht immer wieder die Großen ärgern können“, so Zeitnehmerin Nadja Nowack.