Die Landesliga-Handballer der TG Biberach sind zum Jahresabschluss leer ausgegangen. Gegen die von Ex-TG-Coach Cosmin Popa trainierte SG Herbrechtingen-Bolheim mussten die Biberacher eine 26:27 (14:15)-Auswärtsniederlage hinnehmen.

Die Blau-Gelben aus Biberach kamen das gesamte Spiel über nicht richtig in Fahrt und mussten die meiste Zeit einem knappen Rückstand hinterherlaufen. Das größte Problem lag darin, dass die TG weiterhin alte Schwächen in der Abwehr zeigte und die Zweikampfquote am Ende dementsprechend negativ ausfiel. Hauptprofiteur davon war aufseiten der SG Dominik Weller, den die TG-Deckung nicht in den Griff bekam und der letztlich mit insgesamt zwölf Treffern bester Torschütze der Begegnung war.

Spannende Schlussphase

Aber auch im Angriff gelang es der TG über 60 Minuten nicht, ein konzentriertes und strukturiertes Spiel aufzuziehen. Die Folge waren Torwürfe aus nicht chancenreichen Positionen und Ballverluste nach unzureichenden Anspielen. Dementsprechend lag die TG in diesem Spiel auch nur zwei Mal in Führung. Das 0:1 gelang Markus Böck und in der 22. Minute konnte Tobias Baumgart seine Farben mit 12:11 in Front bringen. Doch die meiste Zeit waren es die Spieler von Dominic Elleks Vorgänger, Cosmin Popa, die den Ton angaben. Spannend wurde es nochmal in der Schlussphase, als die TG großartigen kämpferischen Einsatz zeigte. Drei Minuten vor dem Abpfiff schien das Spiel dank einer 27:24-Führung der SG entschieden. Doch schnelle Tore der TG-Außenspieler Timo Jans und Jonas Guckler sorgten nochmal für Hochspannung in der letzten Minute. Der Ausgleichstreffer wollte der TG aber nicht mehr gelingen.

Auf Platz sieben liegend und mit einer 12:14-Punkteausbeute geht die TG nun in die Weihnachtspause. Sicherlich hatte Biberachs Trainer Dominic Ellek zu Beginn der Spielzeit ein wenig mehr erwartet, doch vor allem gegen Mitte der Hinrunde, als es gegen die Top drei der Liga ging, musste die TG Federn lassen. Die Biberacher werden die kommenden vier Wochen nun zur Regeneration nutzen, aber auch um die Schwächen der Hinrunde aufzuarbeiten. Das erste Spiel der Rückrunde steigt am 12. Januar 2020 bei der SG Lauterstein II.