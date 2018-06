Klinikseelsorger Walter macht sich für Flüchtlinge stark

Bei der Maiandacht in der Biberacher Sana-Klinik hat der Pastoralreferent und Klinikseelsorger Johannes Walter das Engagement für Flüchtlingen als Akt der Barmherzigkeit gewürdigt. Vor mehr als 300 Besuchern erinnerte er daran, dass Maria mit dem neugeborenen Kind Jesus vor 2000 Jahren zum Flüchtling wurde, da der damalige König das Kind töten wollte.

Walter zog eine Parallele zu heute. Was mache eine Mutter durch, was mache eine Familie durch, die heute vor Gewalt, Krieg und Verfolgung, auch aus religiösen Gründen fliehen muss? Kein Mensch fliehe aus nichtigem Anlass oder verlässe aus Vergnügen seine Heimat, das Land, in dem seine Wurzeln sind, sagte der Klinikseelsorger.

Johannes Walter wünschte, „dass wir den Gedanken, das Bild des Schutzmantels heute mit uns nehmen und weitertragen in unserem Tun, in unserem Handeln, in unserem Einsatz für Menschen, die auf der Flucht sind und Schutz und Aufnahme bei uns suchen“. Er schloss mit der Aufforderung: „Seien wir der Schutzmantel für Menschen auf der Flucht.“

Indes fand die Maiandacht wegen des Regens zum ersten Mal seit 1984 nicht bei der Schutzmantelmadonna, sondern im Saal der Sana-Klinik statt. Unter den gut 300 Besuchern waren Sebastian Stief als Vertreter der Sana-Geschäftsführung, der Bundestagsabgeordnete Josef Rief sowie Oberbürgermeister Norbert Zeidler. Das Seniorenorchester des Blasmusikkreisverbandes unter Leitung von Musikdirektor Hans Ruf gestaltete die Maiandacht musikalisch sehr einfühlsam.

Klinikseelsorger Johannes Walter bedankte sich, dass die Tradition der Maiandacht und die Belange der Seelsorge von Seiten der Sana-Klinik so gut unterstützt würden.

Der Schlusssegen wurde vor allem auch für alle Mitarbeiter der Kliniken erbeten, die Tag und Nacht für die ihnen anvertrauten Menschen da seien.