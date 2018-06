Klinikneubau: Land sagt 61,72 Millionen Euro zu

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH erhält für den Neubau des Klinikums Biberach 61,72 Millionen sowie weitere 880 000 Euro für den damit zusammenhängenden Rückbau von stationären Strukturen in Laupheim aus dem Krankenhausstrukturfonds des Bundes sowie aus Landesmitteln. Das gaben Sozial- und Integrationsminister Manne Lucha, Landrat Heiko Schmid sowie Andreas Ruland, Regionalgeschäftsführer der Sana Kliniken AG, Region Allgäu-Oberschwaben, am Dienstag bekannt. „Der Förderzusage vorausgegangen waren von allen Seiten konstruktiv geführte Fördergespräche im Ministerium für Soziales und Integration in Stuttgart“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der auf Baden-Württemberg entfallende Anteil am Krankenhausstrukturfonds beläuft sich auf 63,8 Millionen Euro, die das Land nochmals um die gleiche Summe aufstockt. Diese Landesmittel sind die Voraussetzung dafür, dass das Land das Geld aus dem Strukturfonds abrufen kann. Damit fließen knapp die Hälfte der für Baden-Württemberg zur Verfügung stehenden Mittel in den Landkreis Biberach.

Landrat erwartet baldigen Baustart

Minister Lucha sagte: „Ich freue mich, dass wir im Landkreis Biberach eine passgenaue, qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte medizinische Versorgung mit einer modernen Zentralklinik in Biberach schaffen können. Wir stellen damit die Gesundheitsversorgung der Menschen im gesamten Landkreis zukunftsfest auf. In dem Neubau können komplexe medizinische Leistungen gebündelt angeboten werden. Die geplanten Maßnahmen sind ein gutes Beispiel für den notwendigen Strukturwandel unserer baden-württembergischen Krankenhauslandschaft. Künftig wird es mehr solcher größeren und leistungsfähigeren Kliniken geben, in denen Kapazitäten gebündelt werden und leistungsstärkere Angebote möglich sind.“ Landrat Heiko Schmid sagte: „Das ist wirklich ein sehr gutes Ergebnis für die Sana und den Landkreis. Dem Land bin ich für diese hohe Einzelförderung dankbar, zumal auch weitere pauschale Fördermittel fließen. Zusammengenommen fördert damit das Land die klinischen Strukturen im Landkreis mit insgesamt 85 Millionen Euro. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir sind damit wieder einen wichtigen Schritt weitergekommen, um ein neues, modernes und qualitativ hochwertiges klinisches Zentrum in Biberach für den gesamten Landkreis zu bauen. Ich gehe davon aus und appelliere an die Sana, den Spaten noch in diesem Jahr zu stechen. Für Laupheim haben wir jetzt auch Klarheit, wie es dort mit dem Gesundheitszentrum weitergeht.“ Sana-Geschäftsführer Andreas Ruland sagte: „Dies bedeutet einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung unserer Bauvorhaben in Biberach und Laupheim. Gerade das neue Klinikum in Biberach wird das entscheidende zentrale Element der Gesundheitsstrategie für den Landkreis sein und die komplexe medizinische Versorgung der Bevölkerung rund um die Uhr sicherstellen.“

Neubau soll 110,8 Millionen kosten

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH haben Kosten in Höhe von rund 110,8 Millionen Euro für den Neubau in Biberach sowie verschiedene Kostenpositionen für den Rückbau des stationären Standorts Laupheim, also die vorbereitenden Maßnahmen für den dortigen Neubau, angemeldet. Nach Prüfung durch das Land sind davon insgesamt 62,6 Millionen Euro über den Krankenhausstrukturfonds des Bundes sowie aus Landesmitteln förderungsfähig. Sana hat dieser Förderung zugestimmt. Neben dieser Förderung erhält Sana weiterhin auch die regulären, jährlichen pauschalen Förderungen des Landes.

Für Laupheim ist das Konzept eines sogenannten Gesundheitszentrums für eine umfassende ambulante Versorgung inklusive eines stationären Angebots von 30 Betten entwickelt worden. Hinzu kommen 50 Betten für die geriatrische Reha. Eine Förderung des Neubaus in Laupheim sei aufgrund der Regelungen des Krankenhausstrukturfonds nicht möglich, grundsätzlich sei aber eine Förderung des stationären Anteils des Gesundheitszentrums in Laupheim über das Jahreskrankenhausbauprogramm des Landes denkbar. Sana werde zeitnah einen entsprechenden Förderantrag stellen.