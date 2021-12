Klinikalltag macht Landrat „tief betroffen“

Landrat Heiko Schmid hat sich im Sana-Klinikum ein Bild von der aktuellen Lage in der vierten Corona-Welle verschafft. Dabei kam er mit dem Ärztlichen Leiter Dr. Ulrich Mohl, dem Chefarzt der Pneumologie Alwin Nuber und Geschäftsführin Beate Jörißen sowie den Stationsleitungen der Intensivstation und der Covid-Station ins Gespräch. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Auch wenn Mohl und Jörißen wöchentlich im Koordinierungsstab Corona berichteten, sei der Landrat sehr dankbar, wie im vergangenen Jahr vor Ort Einblicke zu erhalten: „Es macht mich tief betroffen, wenn Ärzteschaft und Pflegekräfte von ihren Erfahrungen der vierten Corona-Welle erzählen und ihren Alltag schildern. Das kostete und kostet Sie alle Kraft und macht mich zum Teil auch sprachlos“, so Schmid. Er könne nur „meinen tiefen Respekt, meine große Wertschätzung und meinen aufrichtigen Dank an Sie alle aussprechen, die Sie hier Ihren Kopf für vielerlei Dinge hinhalten müssen“. Für Weihnachten und das neue Jahr wünschte er der Belegschaft Gesundheit und alles Gute und brachte zur Stärkung eine Kleinigkeit für alle Stationen im Klinikum mit.

Beate Jörißen sieht den Besuch des Landrats auch als große Wertschätzung der Mitarbeiterschaft: „Seit fast zwei Jahren leisten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der stationären medizinischen Versorgung einen elementaren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie. So konnten wir, dank der stets bedarfsgerechten und vorausschauenden Anpassung der Strukturen sowie – an erster Stelle – dank der fachlichen Expertise, der hohen Flexibilität und der Einsatzbereitschaft jedes Einzelnen die Herausforderungen bisher gut meistern, unzählige Covid-19-Patienten umfassend versorgen und weiterhin die gewohnt hochwertige Akut- und Notfallversorgung gewährleisten“, so die Geschäftsführerin der Sana Kliniken Landkreis Biberach GmbH.