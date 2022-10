Klinik informiert werdende Eltern über die Geburt

Zum nächsten Geburtsinformationsabend am Donnerstag, 27. Oktober, ab 19 Uhr sind werdende Eltern eingeladen. Sie die Ansprechpartner des Biberacher Geburtszentrums bereits vor der Geburt kennenlernen und die Räume einschließlich der drei voll ausgestatteten Kreißsäle besichtigen. Das ganzheitliche Konzept zeichne sich durch eine individuelle Betreuung in allen Phasen der Schwangerschaft aus, heißt es in einer Mitteilung der Sana-Klinik. Übergeordnetes Ziel ist eine möglichst natürliche Geburt, verbunden mit den Leistungen und der Sicherheit der modernen Medizin. Beim den Geburtsinformationsabenden steht das Geburtshilfe-Team im persönlichen Gespräch auch für Fragen rund um die Themen Geburt und Kind zur Verfügung.

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen statt. Dies beinhaltet derzeit das durchgängige Tragen einer FFP2-Maske sowie der Nachweis eines tagesaktuellen, negativen Antigen-Schnelltests. Teilnehmer erhalten dafür im Biberacher Testzentrum auf dem Klinikvorplatz von 6 bis 17 Uhr einen kostenfreien Schnelltest. Hierzu ist die Teilnahme an der Veranstaltung als Testgrund anzugeben. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Interessierte können sich bis zum Vortrag der Veranstaltung über das Sekretariat der Frauenklinik unter Telefon 07351/55-7300 anmelden.

Weiterführende Informationen sind online unter www.sana.de/biberach erhältlich.