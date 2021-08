Klinder ist nicht zu schlagen

Einige Siege hat die Nachwuchsmannschaft des RSC Biberach beim Schülerradsporttag eingefahren. Der RSC war auch der Veranstalter des Wettbewerbs im Biberacher Stadion.

Bei den als Omnium ausgetragenen Radrennen mussten die Schülerfahrer in den Disziplinen Zeit-, Ausscheidungs- und Punktefahren antreten. In der Altersklasse U13 konnte sich Timo Zabel vom RSC Biberach im Zeitfahren den ersten Platz sichern. Raphael Dunz holte sich Rang zwei. Johanna Hilt machte es ihren männlichen Vereinskollegen nach und fuhr in der weiblichen U13-Schülerklasse auf den ersten Rang.

Bei der zweiten Disziplin, dem Ausscheidungsfahren, starteten die Jungen mit den Mädchen zusammen. Alle drei Biberacher bestimmten Maßgeblich das Renngeschehen. „Wir haben das Rennen versucht sehr temporeich zu gestalten“, sagte Hilt. Zabel ergänzte: „Dadurch, dass wir versucht haben, hin und wieder aus dem Feld auszubrechen, konnten wir uns gut an der Spitze positionieren. Leider war es nicht möglich sich ganz absetzten.“ Am Ende machten die Biberacher die Entscheidung untereinander aus. Dunz setzte sich diesmal als Sieger vor seinem Teamkollegen Zabel durch. Hilt gewann bei den Mädchen.

Raphael Dunz und Timo Zabel bestimmten auch das Geschehen im Punktefahren. Beide Fahrer setzten sich nach den Wertungsrunden an die Spitze, verschärften immer wieder das Tempo, und ließen ihren Konkurrenten kaum Möglichkeiten zu attackieren. Im Schlussspurt sicherte sich Dunz nochmals wichtige Punkte und gewann auch diesen Wettbewerb. Zabel, der viel Führungsarbeit geleistet hatte, wurde am Ende Zweiter. „Zum Schluss war ich doch etwas müde um noch voll mitzusprinten“, erzählte Zabel. Hilt konnte auch in dieser Disziplin als bestes Mädchen den ersten Rang holen. In der Gesamtwertung erreichte Raphael Dunz den Sieg, Timo Zabel wurde Zweiter. Johanna Hilt belegte in der weiblichen Schülerklasse den ersten Platz.

Der Jugendfahrer Christian Klinder vom RSC Biberach behauptet sich in allen drei Disziplin souverän. Im Zeitfahren verwies er alle seine Konkurrenten in die Schranken. Im Ausscheidungsfahren setzte er sich taktisch geschickt in Position und sicherte sich dadurch einen weiteren ersten Platz. „Ich bin vorn mitgefahren und konnte dann immer, wenn eine Attacke kam, ebenfalls lossprinten und somit dieses Rennen gewinnen“, sagte Klinder. Auch im Punktefahren bestimmte er maßgeblich das Geschehen. Mit zehn Zählern Vorsprung gewann er auch diesen Wettbewerb und wurde Erster in der Gesamtwertung.

Bei den Einsteigerrennen gingen Stina Börner (U11) und Justus Mey (U13) für den RSC Biberach an den Start. Beim Rundenrekordfahren und im anschließenden Rundstreckenrennen konnten sich beide RSC-Radsportler stark präsentieren. Börner gewann nach beiden gefahrenen Wettbewerben in der U11. Mey kletterte als Zweite der Gesamtwertung auf das Podium. „Ohne das Engagement aller Beteiligten, hätte es nie ein so schönes Rennen geben können“, bedankte sich Renninitiator Dietmar Schmid bei allen Helfern. „Ich hoffe, dass wir bald wieder einen Radsporttag in Biberach veranstalten können.“