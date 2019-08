Klimawandel sorgt für mehr Hitzschläge

Die Zahlen lassen aufhorchen: Seit 2013 steigt bei der AOK Baden-Württemberg die Zahl der Versicherten, die wegen Hitze- und Sonnenschäden behandelt werden müssen, jedes Jahr um durchschnittlich 11,4 Prozent an. Auch im Landkreis Biberach sind diese Zahlen gestiegen, wenn auch nicht so stark.

2017 waren es 4451 AOK-Versicherte, die wegen sogenannter Sommerkrankheiten ambulant oder stationär von Ärzten betreut werden mussten. Die Dunkelziffer dürfte noch erheblich höher sein. Passend zu dieser Entwicklung warnt das Umweltbundesamt in einer Studie vor den gesundheitlichen Risiken, die sich in „Phasen mit extremer Hitze kontinuierlich erhöhen.“

Diese Sommerkrankheiten umfassen alle Beschwerden, die durch Hitze- und Sonneneinwirkung entstehen. Dies können Regulationsstörungen oder Kreislaufprobleme sein, die mit Kopfschmerzen, Erschöpfung und Benommenheit einhergehen.

Jährliche Zunahme von fast 26 Prozent

2017 wurden in der Stadt Ulm 111 Versicherte wegen Hitzeproblemen behandelt. Hier ist mit fast 26 Prozent jährlicher Zunahme auch die höchste Steigerung in der Region zu verzeichnen, wobei Männer häufiger betroffen waren. Im Alb-Donau-Kreis begaben sich 107 Personen zur Behandlung in eine Praxis oder ins Krankenhaus, im Landkreis Biberach waren es trotz höherer Einwohnerzahl nur 76. Die jährliche Steigerungsrate im Landkreis Biberach betrug zwischen 2013 und 2017 nur 2,3 Prozent.

Die größte Altersgruppe, die wegen Schäden durch Hitze und Sonnenlicht behandelt werden muss, stellen Personen zwischen 20 und 24 Jahren. Danach geht die Häufigkeit zurück und bleibt gleichbleibend gering.

Auf jeden Fall muss man bei dieser Hitze viel trinken Antonia Beck, Ernährungswissenschaftlerin

Die Statistiken zeigen, dass Extremsommer, wie 2015 und 2018 (für den noch keine Behandlungsauswertungen vorliegen), häufiger werden. Entsprechend mehr Menschen müssen sich in solchen Jahren wegen hitzebedingter und häufig auch selbstverschuldeter Beschwerden behandeln lassen. „Auf jeden Fall muss man bei dieser Hitze viel trinken“, sagt Antonia Beck, Ernährungswissenschaftlerin bei der AOK Ulm-Biberach.

„Nicht auf das Durstgefühl warten, denn dann fehlt dem Körper bereits Flüssigkeit. Schwere Mahlzeiten belasten den Kreislauf bei hohen Temperaturen und von Alkohol, zu viel Koffein und sehr zuckerhaltigen Getränken rate ich bei diesem Wetter generell ab.“

Zwei bis drei Liter pro Tag sollten es sein. Am besten kalorienfreie Getränke, wie Wasser oder ungesüßter Tee Antonia Beck, Ernährungswissenschaftlerin

Egal, wie heiß es auch ist, die Temperaturunterschiede sollten nicht extrem sein. Also keine eiskalten Getränke hinunterstürzen, nicht eiskalt duschen und vor allem bei der Einstellung der Klimaanlage behutsam sein. „Lieber lauwarm als eiskalt“, sagt Beck. „Wichtig ist einfach, dass man genug trinkt. Zwei bis drei Liter pro Tag sollten es sein. Am besten kalorienfreie Getränke, wie Wasser oder ungesüßter Tee.“ Sonst entzieht der Körper dem Blut Wasser, was auch das Thrombose-Risiko erhöhen kann. Bei ersten Beschwerden, wie Kopfweh, Schwindel und Übelkeit muss sofort gegengesteuert werden. „Ab in den Schatten, Beine hoch und viel trinken, am besten elektrolytreiche Flüssigkeiten.“