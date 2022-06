Klettern unter der Sonne Süd-Frankreichs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Während der 9-tägigen Freizeit wurde geklettert, gewandert, gebouldert und im nahen gelegenen Fluss gebadet. In Buis-les-Baronnies im Département Drôme in Frankreich fand die Gruppe mit dem Campingplatz Municipale einen hervorragenden Ausgangspunkt für unterschiedliche alpinistische Tagesausfahrten. Coronabedingt war dies seit 2019 wieder die erste Ausfahrt dieser Art in den Pfingstferien.

In einer vierstündigen Tour auf dem nahe gelegenen Klettersteig im mittleren bis schweren Schwierigkeitsgrad ging es für die Gruppe, teilweise sogar mehrfach, über 150 Höhenmeter nach oben auf den Gipfel des Rocher Saint-Julien. Bei einer Aktion der außergewöhnlichen Art machte sich ein kleiner Teil der 22-köpfigen Gruppe um vier Uhr nachts auf, den Klettersteig zu erklimmen, um pünktlich zum Sonnenaufgang auf dem Gipfel zu stehen. Das klappte und um kurz vor sechs, während des Sonnenaufgangs, stand die Gruppe neben dem Gipfelkreuz. Oben angekommen wurden Bilder gemacht und gevespert, um dann wieder ab zu steigen und mit dem Rest der Gruppe gemeinsam zu Frühstücken.

Weitere Aktivitäten, das Klettern und Bouldern am Felsen, wurden in den nahe gelegenen Klettergebieten ermöglicht. Die großen Klettergebiete, der griffige Fels und der Zustand der Absicherungen waren ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Besteigung der Touren. Trotz des heißen Wetters von teilweise über 30 Grad blieben alle am Ball und hatten sich die Abkühlung im Fluss um die Ecke redlich verdient. Das Angebot an die Teilnehmer war stets eine Mischung aus „Ausbildung“ und „Umsetzung sowie Übung“ des Erlernten.

Auch beim Bouldern waren viele verschiedene Schwierigkeiten gegeben, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen leichten und schweren Routen schuf.

Die Lage des Campingplatzes inmitten eines Tals wurde auch immer wieder für kleine, spontane Wanderungen genutzt, die auf nahe gelegene Erhöhungen und Gipfel führten.

Zusätzlich wurde während der vegetarischen Freizeit sehr viel Wert auf gute und frische Ernährung gelegt, weswegen sich ein Koch-Team, bestehend aus einigen der Teilnehmer und Betreuer täglich um aufwändige, frische Mahlzeiten kümmerte.

Alle Teilnehmer genossen es endlich wieder ungezwungen und ohne große Schutzmaßnahmen miteinander zusammen zu sein und das Leben mit Sport und Spaß gemeinsam zu genießen.