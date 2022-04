Klettern – nicht nur in die Höhe?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Erfahrung der besonderen Art bot die JDAV Biberach für deren Teilnehmer am Karfreitag an: Ein Besuch der Gustav-Jakobs-Höhle bei Gerstetten auf der Schwäbischen Alb sowie der Falkensteiner Höhle standen auf dem Programm. Viel Matsch und Wasser fand die Jugendgruppe mit acht Teilnehmern in der circa 210 m langen Durchgangshöhle vor. „Da habe ich fast nicht durchgepasst“ schwärmte anschließend der 13-jährige Jakob Best, der in dieser Höhle auch noch seinen Geburtstag feiern konnte. Ganz anders stellte sich das Bild in der Falkensteiner Höhle dar: Hier gab es eigentlich nur viel Wasser. Reichte es bei den Betreuern teils bis zum Bauchnabel, so mussten die kleineren Teilnehmer zum Teil selbständig mit Schwimmbewegungen beginnen. Zum Glück gab es vor der Höhle eine Grillstelle, bei der sich die Gruppe anschließend wieder trocknen und aufwärmen konnte. Abends ging es dann noch ins Jordanbad, wo sich die Gruppe im heißen Wasser gerne an das erlebte des Tages erinnerte.