Kletterer müssen absolut schwindelfrei sein

Der Deutsche Alpenverein Biberach bietet am Sonntag, 24. Juni, eine schwere Bergtour auf die Lachenspitze an. Abfahrt ist um 6 Uhr am Parkplatz Memmingerstraße in Biberach, von dort geht es zum Ausgangspunkt, dem Parkplatz am Vilsalpsee. Zunächst wird steil zum Traualpsee hinaufgewandert. Danach erreicht der Weg die Landsberger Hütte. Gegenüber fängt der Klettersteig an und steigt stetig durch die gesamte Nordwand. Die Durchsteigung dauert eineinhalb bis drei Stunden. Ist der Gipfel erreicht, steigen die Teilnehmer südseitig über den Normalweg ab. Nach einer Vesperpause geht es zurück zum Vilsalpsee. „Der Lachenspitze-Klettersteig mit 265 Höhenmetern, einer technischen Bewertung C/D und ohne Notausstiege verlangt Ausdauer und Kraft und ist deshalb nur für geübte Klettersteiggeher zu empfehlen“, so der DAV. „ Teilnehmer sollten, absolut trittsicher und schwindelfrei sein.“

Anmeldung bis spätestens Donnerstag, 21. Juni, bei Chris Shaw, Telefon 07351/168163.