Kleines Kinderparadies auf dem Gigelberg

Für alle jungen Schützenfestliebhaber hat der kleine Schützenjahrmarkt seine Pforten am Samstag weit geöffnet. Während in der Gigelberghalle eifrig gespielt, geschlemmt und gebastelt wurde, konnten junge Besucher auf der Wiese bei der Riesenrutsche auch Flohmarktartikel verkaufen und erstehen.

Zahlreiche Familien machten sich am Samstag auf, um über den kleinen Schützenjahrmarkt zu schlendern und das Gelände zu erkunden, das zu einem wahren Kinderparadies wurde. Die Stände in der Gigelberghalle wurden von rund 70 ehrenamtlichen Helfern betreut. Bei all den Angeboten und vielen Möglichkeiten, kreativ tätig zu werden, war es kein Wunder, dass die Halle bald aus allen Nähten zu platzen schien.

Für neugierige Besucher gab es wahre Abenteuer zu erleben, hier kam jeder auf seine Kosten. Wer am Sinnesparcours teilnahm, konnte seinen Tastsinn prüfen, am Gipsstand wurde den jungen Besuchern die Möglichkeit geboten, Masken eigener Körperteile herzustellen. Beim Umgang mit Hammer, Nägeln und Holz waren kleine Handwerker voll bei der Sache.

Mädchen schlüpfen gerne ins Prinzessinnenkostüm

Auch kleine Prinzessinnen waren am Samstag in ihrer persönlichen Märchenwelt angekommen, denn in der Gigelberghalle wurde den Kindern das komplette Märchenprogramm geboten. An verschiedenen Ständen konnten sich die Kinder in Prinzessinnenkostüme hüllen oder sich schminken lassen, außerdem durften sie sich im aufgebauten Märchenzelt niederlassen, um sich dort von märchenhaften Erzählungen verzaubern zu lassen.

Aus Hortensien, Rosen und unzähligen weiteren farbenfrohen Blumen und Gräsern entstanden auf der Bühne der Gigelberghalle prachtvolle Blumenkränze. Diese Kränze setzten die jungen Besucherinnen mit leuchtenden Augen auf – und anschließend nicht mehr ab.

Auch in diesem Jahr fand auf der Wiese bei der Riesenrutsche ein Flohmarkt statt. Hier konnten die Besucher wahre Schätze zu Schnäppchenpreisen erstehen: Die Kinder konnten in Büchern schmökern, mit Puppen spielen oder sogar günstige Fahrräder kaufen.

Und hungrig ging sicher keiner der Besucher nach Hause – in der Halle und auf der Wiese konnten die Besucher ihre Mägen unter anderem mit Popcorn und Waffeln füllen.