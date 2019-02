Kleiner Unfall großer Schaden

Beim Abbiegen hat eine 47-Jährige hat am Samstag gegen 11.30 Uhr in Biberach ein geparktes Auto gestreift. Das berichtet die Polizei. Gegen 11.30 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Renault auf der Waaghausstraße, als sie links in die Pfluggasse abbiegen wollte, streifte sie einen am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes. Die 47-Jährige bemerkte den Unfall sofort und hielt an. „Danach beging sie einen großen Fehler und setzte zurück“, heißt es im Polizeibericht. Somit vergrößerte sich der Schaden an den beiden Autos nochmals. Er beläuft sich nach Polizeiangaben auf circa 4000 Euro. Die Unfallfahrerin sieht nun einer Verwarnung entgegen.