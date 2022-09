Kleiner Schützenjahrmarkt unterstützt IFF

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am zweiten Samstag in der Schützenwoche lockte der kleine Schützenjahrmarkt wieder Besucher: innen in und um die Gigelberghalle. Mit verschiedensten Angeboten von Basteln, Verkleiden und Schminken bis hin zum traditionellen Blumenkränze binden war für alle kleinen Besucherinnen und Besucher in der Gigelberghalle viel geboten. Unter freien Himmel wechselten beim Kinderflohmarkt allerlei Spielzeug den Besitzer. Bei der gut besuchten Holzwerkstatt durfte der Kreativität freiem Lauf gelassen werden und so manch ein Elternteil konnte als Lehrling für die Kinder auch sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen.

Aufgrund der pandemischen Situation konnte der kleine Schützenjahrmarkt in diesem Jahr nur sehr kurzfristig geplant werden. Unter einer neuen Leitung (Maren Hofmann und Martin Knaup) und einem bunt zusammen gewürfelten Helferinnen-Team von neuen und alten Ehrenamtlichen konnte trotz der kurzen Planungszeit ein Fest für die Kleinsten auf die Beine gestellt werden.

Ein großer Dank geht an die vielen Sponsoren und Unterschützer des kleines Schützenjahrmarkts: Zimmerei Geißer, Blumen Miller, Blumen Arkade, Marktstand Pietsch, Pusteblume, Bäckerei Eisinger, Bäckerei Keim&Brecht, Steigmillers Hofladen.

Ganz im Sinne einer langjährigen Tradition wird ein Teil des Gewinns an einen lokalen Verein beziehungsweise ein Projekt gespendet. In diesem Jahr hat sich das Team des kleinen Schützenjahrmarkts dazu entschieden den Integrationsverein für Flüchtlingsarbeit (IFF), welcher jahrelang selbst mit Flechtfrisuren beim kleinen Schützenjahrmarkt zur Seite stand, zu unterstützen. Der Verein hatte während der pandemischen Zeit schwer zu kämpfen, hat viele Mitglieder verloren und gleichzeitig immer mehr Bedürftige zu betreuen. Laut Aussage von Edda Fenstermann wird die Spende in Höhe von 500 Euro direkt in neue Projekte investiert. Weitere Informationen über die Arbeit des IFF sind auf deren Website zu finden.