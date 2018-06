Kleiner Biberacher Storch ist jetzt beringt

Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Biberacher Feuerwehr ist der Jungstorch auf dem Biberacher Spitaldach durch die Storchenbeauftragte Ute Reinhard beringt worden. Seine älteren Geschwister aus früheren Jahren sind inzwischen in ganz Europa unterwegs.

Neben dem Wiegen – der Jungstorch brachte knapp drei Kilogramm auf die Waage – gehörte auch Schnabelpflege zum Programm: Weil die Jungstörche häufig mit Regenwürmern gefüttert werden, bleibt ein Gemisch aus Schleim und Erde im Inneren des Schnabels und kann zu Verwachsungen führen. Ute Reinhard entfernte die Rückstände aus dem Schnabel des kleinen Storchs.

Martin Rösler vom Nabu Biberach kontrollierte den Zustand des Nests. „Wir haben eine Wollmütze herausgenommen, einige kleinere Plastikschnüre kamen ebenfalls in den Müllsack – ansonsten ist das Nest in einem ordentlichen Zustand. Es riecht halt ein bisschen streng“, so Rösler. Die Nestauflage sei aber noch nicht so schwer, dass wieder ein Teil davon entfernt werden müsse. Dies war im Oktober 2016 zuletzt der Fall.

Dank der Beringung können die Störche auf ihrem weiteren Lebensweg identifiziert werden. So weiß man nun, dass zwei Junge des Biberacher Jahrgangs 2008 in Barcelona gesichtet wurden, eines davon hat 2010 und 2013 in Darmstadt gebrütet. Vom Jahrgang 2011 gibt es drei Rückmeldungen: Ein Junges war in Deutschland unterwegs, allerdings ohne sich niederzulassen. Zwei weitere wurden in Genf gesichtet, eines davon hat 2014 in Oberbayern gebrütet. Beide inzwischen brütenden Störche scheinen wie ihre Eltern keinen ausgeprägten Zugtrieb zu haben: Sie wurden auch im Winter in Deutschland beobachtet.