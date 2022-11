Kleine Schützenmusik gibt Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche

Nach zweijähriger Zwangspause versammeln sich die jungen Bläser der Kleinen Schützenmusik am Altar der Stadtpfarrkirche, um unter Leitung von Michael Bischof die Zuhörer mit ihrer Musik zu erfreuen. Bekannte Weihnachtslieder und stimmungsvolle Kirchenmelodien werden beim Benefizkonzert am 25. November, 19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche die Herzen der Hörer aufs Neue und Schönste erwärmen.

Das musikalische Feuerwerk mit gutem Zweck und festem Platz im Biberacher Veranstaltungskalender findet zum zehnten Mal statt. Das Benefizkonzert zugunsten des Simultaneums war in jedem Advent ein Highlight – und die schönste Einstimmung auf Weihnachten, so die einhellige Meinung der bisherigen Besucher.

Es werden wieder etwa 100 Jugendliche sein, die am 25. November mit Flöte, Oboe, Fagott, Klarinette, Saxophon, Trompete, Horn, Posaune, Bariton, Tuba und Schlagwerk für weihnachtliche Stimmung sorgen. Zu hören sind traditionelle Advents- und Weihnachtslieder, aber auch besinnliche und heitere Kompositionen zur Weihnachtszeit von namhaften Komponisten und Arrangeuren.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei und bietet allen Zuhörern die Möglichkeit, ihre Begeisterung für die jungen Musiker in Form einer Spende an das Simultaneum zu zeigen. Wer neben dem musikalischen Hochgenuss auch noch einen passenden Weihnachtsbaum mit nach Hause nehmen will, kann das am 10. und 17. Dezember erledigen. Dann läuft vom Förderverein Bauhütte Simultaneum, der sich seit vielen Jahren für die Erneuerung der Kirche einsetzt, sein traditioneller Christbaumverkauf von 8 bis 12.30 Uhr. Dieses Jahr findet er erstmals auf dem Viehmarktplatz vor der Stadtbücherei statt.