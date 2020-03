Kleine Karte mit großem Nutzen

Der Biber-Card-Verein veranstaltet am Mittwoch, 11. März, eine Infoveranstaltung für Arbeitgeber, um über das Thema Sachbezug über die Biber-Card zu informieren.

Mit der Karte können Kunden Punkte sammeln beim Einkaufen, die in Rabatte umgewandelt werden können und mit denen zum Beispiel in den Parkgaragen die Parkgebühren bezahlt werden können. Seite Juni 2017 hat die Karte diverse Zusatzfunktionen, wie die Möglichkeit, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitern einen Sachbezug über die Biber-Card gewähren.

Sachbezüge für Einkäufe im Wert von 44 Euro an Mitarbeiter sind ein lohnendes Steuersparmodell, da für diese Sachbezüge keine Lohnsteuer und Sozialabgaben fällig werden. Ohne Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber erhält der Mitarbeiter seinen Sachbezug von 44 Euro. Seit Juni 2017 geben auch Biberacher Arbeitgeber über die Biber-Card digital und automatisiert Sachbezüge an Ihre Mitarbeiter aus. Durch eine Gesetzesänderung zum Jahresbeginn 2020 wurden Sachbezüge über sogenannte Wertkarten aber stark eingeschränkt. Doch die Vorsitzenden des Biber-Card-Vereins freuen sich, dass die Karte weiterhin alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, so dass über die Biber-Card der Sachbezug an Mitarbeiter gesetzeskonform auch in Zukunft ausgeschüttet werden kann. „Somit wird weiterhin der lokale, stationäre Einzelhandel unterstützt“, teilt der Verein mit.

Für den Arbeitgeber entstünden bei dieser Technik „minimale Nebenkosten und fast kein Zeitaufwand“, um einem Mitarbeiter dieses „Bonbon“ zukommen zu lassen. Bereits 63 Biberacher Arbeitgeber, davon sechs Steuerberater haben das erkannt. Diese Guthaben können die Mitarbeiter dieser Arbeitgeber an 84 Akzeptanzstellen beim morgendlichen Brötchenkauf, beim Shoppen in den Geschäften in und um Biberach, beim Tanken, beim Parken, beim Museumsbesuch oder beim abendlichen Restaurantbesuch verwenden. Überall kann dieser Sachbezug eingesetzt werden. Sogar ein Ansparen von mehreren Monaten ist möglich.

Um diese Steuersparmöglichkeit darzulegen und Arbeitgebern einen Gesamtüberblick zu geben veranstaltet der Biber-Card-Verein am 11. März um 19 Uhr in der Volksbank Biberach, Bismarckring 61, einen Infoabend mit dem Thema „Steuerliche Mehrwerte für Arbeitgeber und Mitarbeiter“. In einem 45-minütigen Vortrag erläutert Gideon Scharfe, der Steuerberater des Vereins, interessierten Arbeitgebern die vielfältigen Möglichkeiten wie Sachzuwendungen Mitarbeitern kostengünstig zu Gute kommen können.