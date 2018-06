Kleine Kärtchen, große Spannung

Wer kann sich verdeckte Kartenmotive gut einprägen und findet mehr gleiche Kartenpaare – darum ging es am Samstag bei der Biberacher Memo-Meisterschaft der Bürgerstiftung in der Stadtbierhalle. Eine Männerdomäne scheint das Spiel nicht zu sein, denn das Siegertreppchen war komplett weiblich besetzt.

Ein roter Teppich mit Spieltischen, an denen sich immer zwei Kontrahenten gegenüber saßen: Das Organisationsteam um Eva-Maria Dünkel, Gisela Eggensberger, Dietmar Patent und Turnierleiter Karl Schley hatte einen würdigen Rahmen für diese erste Memo-Meisterschaft bereitet. Anlass dafür bot das neue Memo-Spiel „Merke 2“ der Bürgerstiftung, das jetzt erhältlich ist. Es enthält 33 Kartenpaare mit Biberacher Brunnen und Gewässern.

Für die Memo-Meisterschaft fanden in den vergangenen Wochen Vorentscheidungen in Schulen und Kneipen statt. Die besten 27 Spieler im Alter zwischen sechs und 50 Jahren traten nun zum Finale an. Gespielt wurde im K.o.-System wie bei der Fußball-WM. Und ähnlich ambitioniert gingen vor allem die Jüngsten zur Sache. Dass der Altersunterschied keine Rolle spielt, wenn es um das Einprägen von Kartenpaaren geht, bekamen die meisten Erwachsenen schon in der ersten Runde zu spüren, als sie reihenweise von ihren jungen Gegnern abserviert wurden. Während die Großen die Kartenmotive oft erst bedächtig studierten, ging es bei den Kindern zack-zack.

Maximal 20 Minuten hatte man in jeder Runde Zeit, um alle 33 Kartenpaare zu finden, die verdeckt auf dem Tisch lagen. Die konzentrierte Stille erinnerte fast an eine Klassenarbeit. Auch Oberbürgermeister Norbert Zeidler, der die Meisterschaft als Schirmherr unterstützte, war von diesem Flair begeistert.

Am Ende gab es großen Jubel bei den Siegern und ein paar Tränen bei einigen Verlierern. Memo-Meisterin wurde die elfjährige Alexandra aus der Mali-Schule. Sie erhielt dafür den Fritz-Montag-Preis der Bürgerstiftung in Höhe von 500 Euro. Die beste Erwachsene war Maria Walch (300 Euro). Dritte wurde Emma Schuler von der Grundschule Mettenberg (300 Euro) vor Thamara Roll und Nina Kremsler (je 200 Euro). Bester männlicher Memo-Spieler war Brandon Fritz auf Platz sechs.