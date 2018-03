Kleider- und Papiersammlung in Biberach

Für Hilfsprojekte der „Aktion Hoffnung“ werden am Samstag, 24. März, in Biberach und Nachbargemeinden wieder saubere, gute und noch tragbare Kleidung und andere Textilien sowie Papier gesammelt. Gefragt ist hauptsächlich Zeitungspapier.

Die Kleidung wird in der Sammelzentrale in Laupheim von vielen freiwilligen Helfern sortiert und verschickt. Eine deutliche Wertschätzung der „Aktion Hoffnung“ und ihrer Arbeit erfuhren die Sammler und Sortierer der Kleider beim Besuch von Entwicklungsminister Gerd Müller im vergangenen September in der Sammelzentrale in Laupheim. Die Transporte gehen vor allem an Empfänger in Afrika und Südamerika, nach Uganda und Peru.

Mit dem Erlös der Papiersammlung sollen die Transportkosten der Kleiderspenden finanziert werden. Der Erlös aus dem Verkauf der Kleider in der Sammelzentrale geht teils in die Projekte der Aktion Hoffnung, teils wird der Kleidertransport mitfinanziert.

Die Kleider- und Papierspenden sollen bis 9 Uhr gebündelt zur Abholung bereit liegen. Helfer treffen sich um 8.45 Uhr am Parkplatz gegenüber dem alten Freibad. Dort können auch Spenden selbst bis 12 Uhr angeliefert werden. Für Helfer stehen Getränke und ein Imbiss bereit.