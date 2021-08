Klassiker und Neuheiten ab September

Die TGfit!-Kurse für die Saison Herbst/Winter 2021 können ab sofort gebucht werden. Die Kursangebote reichen von Gesundheitsklassikern wie Rückenfitness, Lungensport, Gymnastik-Mix, Arthrose- und Osteoporosegymnastik bis hin zu Fitnesstrends wie Kettlebelltraining und AROHA und KAHA.

Ganz neu bei TGfit!: Kinsporth ist ein zusammengesetzter Begriff bestehend aus den drei Worten Kinesiologie, Sport und Orthopädie. Basierend auf wissenschaftlichen Grundlagen kombiniert das Training die körperlich fordernden Übungen mit der Kinesiologie und den Meridianenergien aus der Traditionellen Chinesischen Medizin, teilt die Turngemeinschaft Biberach mit. Die Übungen legen ihren Fokus hauptsächlich auf das Ausbalancieren der Körperebenen. Weiter werden beide Gehirnhälften animiert sich miteinander zu verknüpfen und neue Verbindungen zu erstellen. Die Trainingsform kann von jedem/jeder durchgeführt werden und ist unabhängig von Alter, Geschlecht oder Trainingszustand. Markus Bertele bietet ab dem 23. September immer donnerstags von 17.15 Uhr bis 18.15 Uhr im Sportraum der Sprachheilschule Birkendorf einen Kinsporth-Kurs an.

Die Nachfrage und das Angebot an Pilateskursen wächst stetig, teilt die TG mit. Beim Pilates wird nach den Grundprinzipien von Josef Pilates trainiert: Konzentration, bewusste Atmung, Zentrierung, Kontrolle, Bewegungsfluss, Koordination und Entspannung. Ein ganzheitliches Training, das auch die tiefliegenden, kleinen und die schwächeren Muskelgruppen anspricht. Ganz neu sind die Pilateskurse mit der Trainerin Melanie Scheffold. Sie bietet ab dem 21. September von 17.45 bis 18.45 Uhr im Sportraum Sprachheilschule Birkendorf einen Pilateskurs für fitte Schwangere an. Im Anschluss wird von 19 bis 20 Uhr ein Basic-Kurs angeboten und von 20 bis 20.45 Uhr findet ein Pilateskurs zur Rückbildung nach der Schwangerschaft statt. Am Freitagmorgen von 11 bis 11.45 Uhr bietet Martina Schmalzing ab dem 1. Oktober einen Wohlfühl-Pilateskurs für Körper und Geist an.

Seit vielen Jahren kann mit einer Rehabilitationssportverordnung an den zahlreichen Rehasportgruppen teilgenommen werden. Seit diesem Sommer verstärkt Leni Bloy das Team. So kann die TG zehn Rehasportgruppen im orthopädischen Bereich anbieten. Die Kursstunden beinhalten ein funktionelles Training mit Übungen zur Kräftigung des Körpers mit Fokus auf der Rückenmuskulatur. Sowie Übungen zur Dehnung der zur Verkürzung neigenden Muskelgruppen und Mobilisation der Großen Gelenke sowie der Wirbelsäule. Die neuen Kurse finden ab dem 14. September oder 16. September am Dienstagvormittag von 8.15bis 9.15 Uhr und am Donnerstagabend von 17.15 bis 18 Uhr jeweils im TG-Sport-Center statt.

Wer bequem von zu Hause aus trainieren möchte, kann an dem Kurs Online-Rückenfitness mit Linda Nguyen ab dem 20. September montags von 17 bis 17.45 Uhr teilnehmen. Der Kurs findet via „Zoom“ statt und beinhaltet eine systematische Ganzkörperkräftigung mit Fokus auf der Kräftigung der Rumpfmuskulatur und Mobilisation der Wirbelsäule.

Neu im Programm ist das Outdoortraining mit der Sportbox. Wem Wind und Wetter nichts ausmacht, ist hier genau richtig. Dieses Outdoor-Training trainiert den ganzen Körper. Es erwarten die Teilnehmer funktionelle Übungen mit dem eigenen Körpergewicht und dem Equipment der Sportbox wie Medizinbälle, Kettlebells, Minibands oder Slingtrainer. Alle Übungen lassen sich individuell an das Fitnesslevel anpassen und eignen sich für Sportbegeisterte, aber auch Neulinge. Der Kurs findet ab dem 20. September am Montagabend von 18 bis 19 Uhr bei den TG Beachfeldern unter der Leitung von Linda Nguyen statt.

Zu den Bewegungskursen Nordic Walking (montags und freitags, 8.30 Uhr und mittwochs 18 Uhr) oder Jogging für Fortgeschrittene (dienstags 18 Uhr) meldet man sich direkt bei Trainerin Anja Kulinna (anja.kulinna@t-online.de). an.