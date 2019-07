Klassik und Romantik verzaubern die Zuhörer

Das Sinfonieorchester des Musikvereins unter freiem Himmel im Spitalhof – und das Wetter spielte mit. Entgegen den Vorhersagen blieb es trocken und angenehm luftig. Das Divertimento D-Dur KV 131 schrieb Mozart 1772, er war 16 Jahre alt. Es gilt als Vorläufer der „Haffner-Serenade“ und der späten Salzburger Divertimenti des Komponisten, besticht durch den Reichtum der Instrumentation, die der Dirigent Andreas Winter und das Orchester mit blühendem und farbenreichem Ton zum Klingen brachte.

Sechs unterschiedliche Sätze eröffnen differenzierte Hörwelten. Sehr ungewöhnlich: Als Bläsergruppen stehen vier Hörnern im Holz je ein Fagott, eine Flöte und eine Klarinette entgegen. Ein Allegro eröffnet mit feinen Flötensoli und klangzarten Holzbläsertrios. Dem folgt ein zartes Adagio nur für die Streicher im wiegenden Vierertakt. In einem markanten und flotten ersten Menuett dominieren die Bläser mit klangvollen Instrumentalsoli im Trio, abgelöst vom Holz mit virtuoser Flöte. Ein tänzerisches Allegretto mit einprägsamem Thema bildet den vierten Satz, die Flöte solistisch, Oboe und Streicher im Duett.

Im zweiten Menuett hört man einen markanten Bläsereinstieg, dann entwickelt sich eine schöne Streichermelodie. Die Trios sind instrumental unterschiedlich gestaltet; alle treffen sich in der Coda. Im Finale folgt einer langsamen Einleitung ein rasch strömendes Allegro molto und eine Stretta Allegro assai mit Jagd-Charakter, das auch von einem heiteren Ausflug ins Grüne erzählt. Man hört eines der eingängigsten Mozart’schen Finalthemen. Das Werk ist eine geniale Verwirklichung der Definition eines Divertimentos als mehrsätzigem Instrumentalwerk unterhaltsamen, heiteren und tanzartigen Charakters.

44 Jahre später (1816) schrieb der damals 19-jährige Franz Schubert seine Symphonie Nr. 5 B-Dur. Sie ist die meistgespielte, beliebteste und zugänglichste unter allen frühen Sinfonien, was sicherlich auch am zarten Charakter des Stücks liegt. Es hat neben den Streichern eine nur kleine Bläserbesetzung. Schuberts Freund Leopold von Sonnleithner bezeichnete das Werk als „liebliche Sinfonie in B-Dur“. Und dieser liebliche Klang zieht sich durch alle vier Sätze.

Feinheiten gut herausgearbeitet

Günther Luderer dirigierte, arbeitete mit seinen Musikern die lyrisch-romantischen Feinheiten der Musik klangschön heraus. Im Gegensatz zu den ersten vier Sinfonien Schuberts fehlt in der dieser Sinfonie eine langsame Einleitung. Gleich ab Takt fünf des ersten Satzes entwickelt sich ein aufsteigendes Motiv zu einem eigenständigen Thema. Die verspielten Motive erinnern mit Phantasie an damalige Wiener Volkslieder. Den liedähnlichen zweiten Satz leiten Violine und Flöte ein, in der Wiederholung kommen die Bläser hinzu. Das Menuett wird als Allegro molto gespielt, lässt mit farbigen Klangarchitekturen fast opernhafte Handlungsbilder entstehen. Violin- und Tuttipassagen wechseln sich ab.Der tänzerische vierte Satz wurde von Musikwissenschaftler Alfred Einstein als „reinster Haydn“ bezeichnet.

Das Orchester gestaltete mit seinen beiden Dirigenten Andreas Winter und Günther Luderer einen wunderbar stimmungsvollen Musikabend in, wie Andreas Winter es nannte, „Biberachs guter Stube.“