Klassik in Biberach mit dem Trio Qualia

Im Rahmen von Klassik in Biberach steht das „Trio Qualia“ am Sonntag, 23. Oktober, um 19 Uhr auf der Bühne der Stadthalle. Hanna Asieieva (Violine), Darima Tcyrempilova (Cello) und Dmitry Mayboroda (Klavier) haben schon viele Preise gewonnen und wurden bereits vielfach ausgezeichnet, wie die Veranstalter schreiben. Außergewöhnliche Projekte wie eine Filmproduktion mit dem Bayrischen Staatsballett, Online-Festivals während der Pandemie und die Zusammenarbeit mit jungen Komponisten und Sängern erweitern den musikalischen Rahmen dieses Ensembles. Wie der Pressankündigung zu entnehmen ist, werden in Biberach Beethovens Klaviertrio opus 1 Nr. 1, Schuberts Klaviertrio Nr. 2 (Es-Dur, D929) und das g-Moll-Trio op. 110 von Robert Schumann erklingen. Das Publikum darf sich auf dieses russisch-ukrainische Klaviertrio freuen, das die verbindende Kraft der Musik besonders in diesen Zeiten belegt. Eintrittskarten für alle Veranstaltungen sind beim Kartenservice im Rathaus der Stadt Biberach erhältlich, Telefonische Kartenbestellung ist bei Schwäbisch Media unter der Nummer 0751 / 29 555 777 möglich. Foto: Veranstalter