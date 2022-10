Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In der zweiten Klasse steht das Thema Apfel auf dem Lehrplan. Das ideale Thema, um dies im Rahmen eines Lernganges praktisch im „Klassenzimmer im Grünen“ der Bürgerstiftung zu vertiefen. Das „Klassenzimmer im Grünen“ ist eine Streuobstwiese an der Mittelbiberacher Steige.

Gemeinsam mit dem Klassenlehrer ging es frühmorgens los in Richtung Streuobstwiese. Dort wurden die Kinder schon vom „Hausmeister der Streuobstwiese“ erwartet. Nach einer kleinen Einführung und der Verkostung von verschiedenen Apfelsorten begann die Arbeit: Äpfel sammeln, waschen, zerkleinern und pressen. Auch wenn es einiges an Krafteinsatz erforderte, oder vielleicht auch deshalb, die Kinder waren mit Begeisterung am Werk. Schon nach kurzer Zeit war der Presskorb mit feingeschnittenen Apfelstücken gefüllt. Jeder wollte dann natürlich die Spindel nach unten drehen, um dadurch den Saft aus den Äpfeln zu pressen. Glücklicherweise gab es genügend Äpfel für einen zweiten Durchgang.

Alle waren sich einig: „Das ist der allerbeste Apfelsaft!“