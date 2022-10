Klasse 6b des Gymnasiums am BSBZ zu Besuch bei „Zündfunke“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Elektrozäune, ein Säureteich und jede Menge Spaß. Die Klasse 6b des Gymnasiums am BSBZ nahm am „Zündfunke“ teil, ein Projekt, bei dem die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgaben zu bewältigen hatten. Ziel dieses besonderen Waldtages in der Nähe von Fischbach war die Stärkung der Sozialkompetenz und die Stabilisierung der Klassengemeinschaft. Begleitet wurden sie von ihrer Klassenlehrerin Anja Gnann und vom Sozialpädagogen Markus Hinderhofer. Eine erste Aufgabe bestand darin, sich zunächst gemeinsam zu orientieren und die erste Station anhand einer Karte zu finden. Bei der zweiten Herausforderung ging es darum, mit nur einem Holzbalken als einzigem Hilfsmittel über einen „elektrischen“ Zaun in Form eines gespannten Seils zu gelangen. Gemeinsam und in guter Zusammenarbeit brachte die Klasse jeden einzelnen Schüler über das Hindernis. Nach vielen weiteren Aufgaben kam die Klasse schließlich zur letzten Station, wo sie aus einem scheinbar mit Säure gefüllten Teich einen Schatz zu bergen hatten. Die Absprache im Team gelang gut, der Schatz konnte geborgen werden und so nahm der Waldtag in Fischbach ein erfolgreiches und erfreuliches Ende.