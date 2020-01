Klarer Sieg zum Rückrundenstart

Der dritte C-Jugend-Spieltag fand in Aulendorf statt. Fabio Paladino vom KSC Biberach musste diesmal ein paar Federn lassen. Während er in drei Sätzen (48, 44 und 45 Kegel) gut unterwegs war, konnte er in Satz zwei nur 26 Kegel erzielen. Der Neunjährige belegt aktuell Rang 16, drei Spieltage stehen noch an.