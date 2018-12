Klänge aus fernen Ländern

Bei einem Konzert in der katholischen Spitalkirche hat der Chor „Coro senza nome“ seine Zuhörer mit Melodien aus der Welt in die verschiedenen Erdteile entführt.

Die Sängerinnen berührten mit sanften Klängen aus Vietnam und China, aber auch mit freudig-rhythmischen Liedern aus Afrika und Südamerika die Herzen der Zuschauer. Das „Farbenspiel des Winds“ aus Pocahontas sowie die schönen Texte und die Begleitung am Klavier durch Julia Moder rundeten das Programm ab. Leiterin Doris Becker arrangierte das Konzert.

Ein Dankeschön an alle Spender, vor allem an den Coro senza nome, kommt von Pfarrer Paul Odoeme, der dieses Jahr die Spenden in Höhe von 758,50 Euro in Empfang nahm. Pfarrer Paul Odoeme unterstützt eine Familie der kleinen Testimony aus Nigeria, die dieses Jahr schon mehrere Monate wegen einer Geschwulst im Gesicht in Ulm in Behandlung war. Das kleine Mädchen kommt im Februar wieder nach Biberach und wird dann in der Uniklinik Heidelberg operiert.