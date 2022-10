Kita St. Remigius in Stafflangen erneut zertifiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Kinder in der Kita St. Remigius wieder geforscht und experimentiert. Dadurch wurde die Begeisterung der Kinder in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik und Nachhaltigkeit im Alltag geweckt. Die Experimentierfreude konnte gestärkt und deutlich erlebt werden, denn häufig entstanden aus den ersten Experimenten weiterführende Angebote, die durch das Interesse und die Ideen der Kinder entstanden.

„Uns ist es wichtig, dass die Kinder in diesen Bereichen spielerisch erkunden und so die Zusammenhänge erkennen und lernen. Durch immer wiederkehrende Angebote in den Bereichen wie z.B. Luft oder Elektrizität erweitern die Kinder ihr Wissen und sind dadurch in der Lage logische Zusammenhänge herzustellen“, so die Einrichtungsleitung Ulrike Hepp.

Alle Experimente wurden durch das gesamte Kindergartenteam dokumentiert und bei der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ eingereicht.

Im September 2022 erhielt die Kita St. Remigius zum sechsten Mal in Folge die Auszeichnung zum „Haus der kleinen Forscher“.

„Diese Auszeichnung motiviert uns. Wir werden weiter forschen und experimentieren“, so Ulrike Hepp.