Die Kinder der städtischen Kindertagesstätte haben auch in diesem Jahr wieder ihre Eltern mit einer kleinen Darbietung auf das Schützenfest eingestimmt. In diesem Jahr war der Tanz durch die Jahrhunderte an der Reihe. Mittelalterliche Tänze, Gaukler, Charleston, Rock 'n’ Roll und Hip-Hop haben die Kinder eingeübt und auch passende Kostüme gebastelt. Der Nachwuchs für den Tanz durch die Jahrhunderte ist wohl gesichert.