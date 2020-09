Kita in Stafflangen ist wieder „Haus der kleinen Forscher“

Die Kita St. Remigius in Stafflangen hat die Zertifizierungsplakette 2020 zum „Haus der kleinen Forscher“ überreicht bekommen. Anika Hambacher von der IHK Ulm übergab sie an das pädagogische Personal der Einrichtung.

Für ihr kontinuierliches Engagement bei der Förderung früher Bildung im Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) hat die Kindertagesstätte St. Remigius nun bereits zum fünften Mal das Zertifikat der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ erhalten.

„Forschen und entdecken in den unterschiedlichsten Formen begleitet unser tägliches Tun mit den Kindern und ist uns wichtig“, so die Einrichtungsleiterin Ulrike Hepp. Selbst in der Schießzeit durch die Pandemie, wurden die Kinder mit Experimenten aus der Box für zu Hause versorgt. So wurde zum Beispiel eine Box mit verschiedenen Utensilien bestückt, damit die Kinder zu Hause herausfinden konnten, was davon schwimmt und was nicht.

„Experimente regen die Kinder zum Ausprobieren an und dadurch werden die unterschiedlichsten Kompetenzen der Kinder gefördert. Das Miteinander in der gemeinsamen Forschertätigkeit stärkt die Sozialkompetenz, schult die Grob- und Feinmotorik und stärkt das Selbstbewusstsein“, teilt die Kita mit.

In diesem Bewusstsein sei es dem pädagogischen Personal der Einrichtung ein Anliegen weiterhin ein „Haus der kleinen Forscher“ zu sein.