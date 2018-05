Kissimo schlägt seine Zelte auf

Zum zweiten Mal präsentiert sich der Kinder- und Jugendzirkus Kissimo der Turngemeinde Biberach im großen Zirkuszelt auf dem Gigelberg. Die jungen Artisten zeigen von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. Mai, ihr Können in der Akrobatik, Artistik, Jonglage und Clownerie.

Auf dem Programm stehen fünf Shows. In den Abendvorstellungen „Up in Space“ entführen die Nachwuchskünstler das Publikum in ferne Galaxien. Am Samstagabend bei „Kissimo and Friends“ erwartet die Zuschauer nach der Vorstellung noch ein besonderer Höhepunkt vor dem Zelt. In den Nachmittagsvorstellungen zeigen die Zirkusgruppen der Pflugschule und der Mittelberg-Grundschule, was sie das Schuljahr über eingeübt haben.

Vorstellungstermine sind Freitag um 18 Uhr, Samstag um 14.30 sowie 18.30 Uhr. Am Sonntag startet die Nachmittagsvorführung ebenfalls um 14.30 Uhr, die Abendvorstellung jedoch um 17.30 Uhr. Zeltöffnung ist jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Karten sind in der TG-Geschäftsstelle zu erwerben. Im Vorverkauf kosten die Karten für die Abendvorstellungen sechs Euro für Erwachsene und vier Euro für Kinder. Karten für die Schulvorstellung haben im Vorverkauf einen Einheitspreis von 2,50 Euro. An der Zeltkasse gibt es einen Euro Preisaufschlag.